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Манчестер Юнайтед вернет своего форварда из аренды в Интере

Англия
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Контракт Санчеса с МЮ истекает летом 2022 года

Манчестер Юнайтед вернет своего форварда из аренды в Интере
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Чилийский форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, который выступает на правах аренды в "Интере", вернется в Англию, сообщает ESPN.

Руководство манкунианцев готово дать второй шанс футболисту и включить его в планы на следующий сезон. Минувшим летом "МЮ" пытался продать игрока, но из-за заработной платы чилийца клубу этого сделать не удалось.

Нападающий проводит этот сезон в "Интере" на правах аренды, однако у итальянского клуба нет в контракте пункта о выкупе футболиста по окончании кампании.

Отметим, что Алексис Санчес сыграл в пяти матчах итальянской Серии А и забил один гол.

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В статье: Алексис Санчес Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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