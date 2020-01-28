Жезус: На тренировках Ман Сити я чаще забиваю, когда бью пенальти

Бразильский легионер "Манчестер Сити" Габриэль Жезус прокомментировал незабитые пенальти в последних матчах. Из 10 пенальти в своей английской карьере Жезус не забил шесть, в текущем сезоне он не забил два из двух

- Обычно тренер в раздевалке перед матчем составляет список тех, кто будет бить пенальти. В той игре я должен был это делать, и я обычно это делаю, но в матче с "Фулхэмом" бил пенальти Гюндоган.

Но это футбол. Иногда ты должен остановиться, совершенствоваться и вернуться еще сильнее. На тренировках я чаще забиваю, когда бью пенальти. Иногда из пяти ударов я могу промахнуться один, а вообще, и вовсе все забью.

В матчах же все складывается иначе. Я трижды бил пенальти в этом сезоне – два за клуб и один за сборною. Все я не забил, - сказал Жезус.