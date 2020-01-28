МЮ может переманить бывшего спортивного директора ПСЖ

Бывший спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Антеро Энрике, который в настоящее время пребывающий без клуба, может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает L’Equipe, в настоящее время португалец находится в стадии переговоров с "Манчестер Юнайтед". В случае достижения договорённости Энрике также займёт в клубе должность спортивного директора.

Энрике работал в "ПСЖ" с 2017 по 2019 год и покинул клуб перед началом нынешнего сезона. После ухода из стана парижан его связывали с миланским "Интером".