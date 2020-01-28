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Тоттенхэм выкупил контракт Ло Чельсо у Бетиса

Англия
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Игрок долгое время не играл из-за травмы, но сейчас набрал хорошую форму

Тоттенхэм выкупил контракт Ло Чельсо у Бетиса
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Полузащитник Джованни Ло Чельсо подписал контракт с Тоттенхэмом, сообщил лондонский клуб в Твиттере. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Стоимость выкупа Ло Чельсо не разглашается официально, но по данным английских СМИ сумма трансфера составила 51 млн фунтов вдобавок к 15 млн, которые были уплачены за аренду игрока.

Полузащитник не играл в начале сезона из-за травмы бедра, но затем набрал хорошую форму. На его счету 20 матчей и два гола за Тоттенхэм во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен стал игроком Интера.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Бетис (Севилья) Бетис Ло Чельсо
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