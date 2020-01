Тоттенхэм выкупил контракт Ло Чельсо у Бетиса

Полузащитник Джованни Ло Чельсо подписал контракт с Тоттенхэмом, сообщил лондонский клуб в Твиттере. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Стоимость выкупа Ло Чельсо не разглашается официально, но по данным английских СМИ сумма трансфера составила 51 млн фунтов вдобавок к 15 млн, которые были уплачены за аренду игрока.

Полузащитник не играл в начале сезона из-за травмы бедра, но затем набрал хорошую форму. На его счету 20 матчей и два гола за Тоттенхэм во всех турнирах.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.



✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS