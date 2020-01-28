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Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити

Англия
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34-летний хавбек нужен Гвардиоле

Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити
Новина українською

"Манчестер Сити" объявил о подписании нового контракта с 34-летним центральным полузащитником команды Фернандиньо.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, что бразилец перешел в "Сити" из "Шахтера" в 2013 году. С того момента Ферна Провел за "горожан" 270 матчей и выиграл 3 чемпионских титула АПЛ.

В нынешнем сезоне АПЛ хавбек провел 20 матчей, при этом Пеп Гвардиола при надобности использует игрока не только в полузащите, но и в центре обороны.

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В статье: Фернандиньо Манчестер Сити
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