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Арсенал хочет укрепить правый фланг защиты - клуб интересуется игроком Саутгемптона

Англия
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Клуб отложил все на последний момент

Арсенал хочет укрепить правый фланг защиты - клуб интересуется игроком Саутгемптона
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" продолжает составлять цели на это трансферное окно. Они планируют укрепить защитную линию.

По данным The Telegraph, состав "канониров" может пополнить Седрик Соареш. Сейчас португалец защищает цвета английского "Саутгемптона".

Контракт защитника истекает уже летом, а потому "Арсенал" может немного сэкономить на данном переходе. Сумма трансфера может составить 6 миллионов фунтов.

Напомним, что также в трансферный список лондонского клуба входит Николай Матвиенко.

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В статье: Арсенал (Лондон) Саутгемптон (Англия) Седрик Суареш
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