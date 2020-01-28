МЮ сделал очередное предложение по Бруну Фернандешу

"Манчестер Юнайтед" не оставляет надежд подписать Бруну Фернандеша. Сегодня вечером они подготовили очередное предложение.

По данным Sky Sports, теперь клуб готов заплатить сразу 55 миллионов евро. Также "Спортинг" может получить 25 миллионов в виде бонусов. Португальская команда получит 10% от следующей продажи Фернандеша.

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Контракт с португальцем "дьяволы" уже согласовали. Бруну подпишет соглашение до лета 2024 года. Полузащитник неоднократно заявлял, что хочет перейти в состав английского гранда.

Напомним, сегодня сообщалось, что Фернандеш, неожиданно для всех, может оказаться в "Валенсии".