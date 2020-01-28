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Вест Хэм - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 29 января, начало встречи в 21:45

Вест Хэм - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Этот матч должен был состояться в декабре прошлого года, но тогда у "Ливерпуля" были другие планы, необходимо было выиграть один из междкнародных турниров – Клубный чемпионат мира ФИФА. Для "Вест Хэма" перенос встречи даже к лучшему, тогда мерсисайдцы никому не оставляли шансов даже на ничью, а вот в конце января у подопечных Клоппа вполне может случиться определенный спад.

АПЛ. 18 тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Вест Хэм 21:45 Ливерпуль

Всего три дня назад "красные" в Кубке Англии не смогли обыграть скромный перволиговский "Шрусбери" (2:2), хотя вели в счете в два мяча. Правда, полурезерв выставил на тот матч Юрген Клопп, а Окслейд-Чемберлен, Салах и Фирмино вышли ближе к финальному свистку и не смогли спасти игру. В АПЛ в последнем матче "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" (2:1).

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"Молотобойцы" не могут выиграть в четырех последних матчах, с первого января (разгром "Борнмута" 4:0). В Кубке Англии "Вест Бромвич" обыграл подопечных Давида Мойеса (1:0). А в чемпионате неделю назад "Лестер" поиздевался над лондонцами 4:1.

К сожалению, все еще не может помочь своей команде Андрей Ярмоленко (в феврале ожидаем его полного восстановления), а помощь украинца совсем не помешала бы "Вест Хэму". Явный фаворит встречи "Ливерпуль", можно смело предполагать, что хозяева даже не забьют "красным", а три очка гости наберут в экономном режиме и увеличат отрыв от "Ман Сити" до невероятных 19 пунктов. На данный момент разница в классе соперников колоссальная. Прогноз: победа "Ливерпуля" 2:0.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Прогнозы
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