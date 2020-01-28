Защитник Арсенала Мустафи пропустит несколько недель

Вчера "Арсенал", с небольшим трудом, сумел обыграть "Борнмут" и выйти в следующий этап кубка Англии. Один из футболистов клуба получил травму.

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Речь идет о Шкодране Мустафи. Он был вынужденно заменен еще в первом тайме. Как сообщают английские СМИ, он сумел избежать серьезной травмы.

Sky Sports уверяет, что он пропустит порядка 2-3 недель. У немецкого защитника диагностировано растяжение связок голеностопа.

Напомним, что состав лондонского "Арсенала" может пополнить украинский защитник "Шахтера".