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Хватит только на Жиру? Леви выделил Моуриньо скромную сумму на покупку форварда этой зимой
Ничего нового от президента "шпор"
"Тоттенхэм" пытается найти замену травмированному лидеру команды Гарри Кейну – форвард и капитан команды выбыл до апреля. Одним из кандидатов на усиление позиции страйкера стал 33-летний французский исполнитель лондонского "Челси" Оливье Жиру, как сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.
Tottenham have made an inquiry for Olivier Giroud. He’s a possibility as Krzysztof Piatek (still no agreement with AC Milan) - Chelsea are not convinced yet to sell him to Spurs.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2020
Bergwijn will sign his contract as new Tottenham player on next hours. Here we go! ⚪️ #THFC #CFC
"Шпоры" отчаянно будут пытаться приобрести нападающего до пятницы, но издание The Sun отмечает, что Дэниел Леви установил лимит на покупку в 10 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас клуб ожидает ответ на свой запрос от руководства "Челси". "Синие" не заинтересованы в продаже Оливье прямому конкуренту.
В текущем сезоне Жиру принял участие в 5 матчах АПЛ. Ранее игроком интересовался "Интер".