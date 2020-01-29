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Хватит только на Жиру? Леви выделил Моуриньо скромную сумму на покупку форварда этой зимой

Англия
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Ничего нового от президента "шпор"

Хватит только на Жиру? Леви выделил Моуриньо скромную сумму на покупку форварда этой зимой
Новина українською

"Тоттенхэм" пытается найти замену травмированному лидеру команды Гарри Кейну – форвард и капитан команды выбыл до апреля. Одним из кандидатов на усиление позиции страйкера стал 33-летний французский исполнитель лондонского "Челси" Оливье Жиру, как сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

"Шпоры" отчаянно будут пытаться приобрести нападающего до пятницы, но издание The Sun отмечает, что Дэниел Леви установил лимит на покупку в 10 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас клуб ожидает ответ на свой запрос от руководства "Челси". "Синие" не заинтересованы в продаже Оливье прямому конкуренту.

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В текущем сезоне Жиру принял участие в 5 матчах АПЛ. Ранее игроком интересовался "Интер".

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В статье: Оливье Жиру Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Даниел Леви
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