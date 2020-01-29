Роджерс – о поражении Астон Вилле: Мы должны были бить пенальти за очевидную игру рукой у соперника

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал поражение в ½ финала Кубка английской лиги от "Астон Виллы" (1:2, первый матч завершился вничью 1:1). Цитирует наставника команды BBC Sports. Отметим, что в одном из эпизодов встречи мяч после удара Мэддисона попал в руку хавбеку "Астон Виллы", но судья, воспользовавшись VAR, пенальти не поставил.

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"Я считаю, что моя команда великолепно провела этот матч. Вратарь соперника сделал несколько выдающихся сейвов. "Лестер" контролировал ход поединка. К слову, мы должны были пробивать пенальти за очевидную игру рукой у соперника".