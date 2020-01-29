Арсенал вернулся в переговоры по защитнику Фламенго

Защитник "Фламенго" Пабло Мари близок к переходу в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что переговоры провалились, но лондонский клуб изменил условия аренды с правом выкупа таким образом, что бразильский клуб с большой долей вероятности примет новое предложение.

Мари был в Лондоне в минувшие выходные, но вернулся в Бразилию в начале недели, чтобы возобновить предсезонную подготовку во "Фламенго".

Ожидается, что Мари вернется в Англию, чтобы завершить свой переход в "Арсенал". Если клубу удастся заключить сделку, то игрок станет первым подписанием Микеля Артеты с момента вступления в должность главного тренера "Арсенала".

Напомним, что Мари перешел во "Фламенго" летом минувшего года из "Манчестер Сити", за который не сыграл ни одного матча. В составе бразильского клуба Мари принял участие в 30 матчах и забил 3 мяча.