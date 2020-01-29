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Арсенал вернулся в переговоры по защитнику Фламенго

Англия
(1 голосов)

Стоимость игрока составляет € 1,8 млн

Арсенал вернулся в переговоры по защитнику Фламенго
Новина українською

Защитник "Фламенго" Пабло Мари близок к переходу в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что переговоры провалились, но лондонский клуб изменил условия аренды с правом выкупа таким образом, что бразильский клуб с большой долей вероятности примет новое предложение.

Мари был в Лондоне в минувшие выходные, но вернулся в Бразилию в начале недели, чтобы возобновить предсезонную подготовку во "Фламенго".

Ожидается, что Мари вернется в Англию, чтобы завершить свой переход в "Арсенал". Если клубу удастся заключить сделку, то игрок станет первым подписанием Микеля Артеты с момента вступления в должность главного тренера "Арсенала".

Напомним, что Мари перешел во "Фламенго" летом минувшего года из "Манчестер Сити", за который не сыграл ни одного матча. В составе бразильского клуба Мари принял участие в 30 матчах и забил 3 мяча.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Пабло Мари
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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
29.01.2020 в 13:10
Ну вот и сказочке конец. А то раздули тут понимаешь ли, что Матвиенко может стать игроком Арсенала. Может и я когда-нибудь им стану, если буду играть в приставку плэй стэйшн. Крепостные игроки наших олигархов Бени, Ахметки и Сурков так и останутся крепостными и вырваться из их клеток игроку с украинским паспортом невозможно. Это ж надо, загнули 30 лямов за Матвиенко, 23-х летнего игрока, который играет в колхозном чемпионате, а почему не заломили, например, 50 или чего стесняться 80 лямов за него, вед аппетиты приходят во время еды. реальная его стоимость - максимум десятка. Знаете, чем мы отличаемся к примеру от тех же балканских стран, где игроки без проблем переходят в топ-лиги, они продают игроков сразу же ,как поступит предложение за более-менее устраиваемую сумму. А отсюда имеем то, что команды, например, типа Хорватии играют в финалах ЧМ. Нашей же сборной такое может только сниться, а почему, да потому, что 90% наших игроков играют в нашем колхозном чемпионате, где рост не возможен априори.
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