Гвардиола: Манчестер Юнайтед может сделать что угодно и пройти дальше

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал будущий повторный матч с "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка английской лиги. В первой гостевой встрече "горожане" победили 3:1.

- Нам следует должным образом подойти к этому матчу, чтобы играть так, как мы хотим. Наша задача - выйти в финал. У "Манчестер Юнайтед" есть невероятное оружие: они могут добежать до ворот соперника за три-четыре секунды. Это можно было заметить, например, когда командой руководил Моуринью.

Это "Манчестер Юнайтед". Они могут сделать что угодно и пройти дальше. Они уже делали это раньше и могут сделать это вновь. Мы должны провести идеальный матч. С нами на поле выйдет клуб с невероятной историей. Думаю, что будет очень тяжёлая игра, - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.