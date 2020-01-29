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Официально: Бергвейн игрок Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Первое серьезное усиление для Моуриньо

Официально: Бергвейн игрок Тоттенхэма
Новина українською

Атакующий хавбек ПСВ Стивен Бергвейн стал игроком лондонского "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт "шпор".

Сумма трансфера Бергвейна составила 30 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года. За национальную сборную 22-летний игрок провел 9 матчей.

Известно, что вингер взял себе 23-й номер. Напомним, раньше под этим номером выступал полузащитник Кристиан Эриксен, который вчера, 28 января, был представлен в качестве игрока миланского "Интера".

Отметим, что Стивен Бергвейн принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов в этом сезоне. Нападающий забил 5 голов и стал автором 10 результативных передач.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) ПСВ (Эйндховен) Стивен Бергвейн
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.01.2020 в 13:16
Атакующий хавбек ПСВ Стивен Бергвейн... Известно, что вингер взял себе 23-й номер... Нападающий забил 5 голов и стал автором 10 результативных передач. (с)
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