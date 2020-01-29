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Бергвейн: В детстве я наблюдал за Моуриньо, а теперь буду играть под его руководством
Новичок "шпор" – 1997 года рождения
Футболист лондонского "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн рассказал о своих эмоциях касательно перехода из "ПСВ". 22-летнего голландца цитирует пресс-служба "шпор".
"Постараюсь сделать все возможное для команды и для клуба. Играть в АПЛ – это мечта каждого футболиста, ведь тут невероятная атмосфера, заполненные стадионы. Я хочу забивать и отдавать результативные передачи".
"Мне было 13, когда я впервые оказался в "ПСВ". Я вставал в 6 утра, ехал на тренировку, потом возвращался в школу и был там до 3-4 часов изо дня в день. Мой отец спал в машине во время тренировок. Спасибо ему за все, без него я бы не оказался сегодня в Лондоне. Рад, что я смог дать что-то взамен своим родным. В детстве я наблюдал за тренером Моуриньо, а теперь буду играть под его руководством. Этот переход – мечта и честь для меня".
????️ “To play here, it’s a dream for me. It’s an honour.”@StevenBergwijn on what it means to join Spurs.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020
#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS pic.twitter.com/PBRc9Lf6V6