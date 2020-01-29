Бергвейн: В детстве я наблюдал за Моуриньо, а теперь буду играть под его руководством

Футболист лондонского "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн рассказал о своих эмоциях касательно перехода из "ПСВ". 22-летнего голландца цитирует пресс-служба "шпор".

"Мне было 13, когда я впервые оказался в "ПСВ". Я вставал в 6 утра, ехал на тренировку, потом возвращался в школу и был там до 3-4 часов изо дня в день. Мой отец спал в машине во время тренировок. Спасибо ему за все, без него я бы не оказался сегодня в Лондоне. Рад, что я смог дать что-то взамен своим родным. В детстве я наблюдал за тренером Моуриньо, а теперь буду играть под его руководством. Этот переход – мечта и честь для меня".