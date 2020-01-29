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Бергвейн: В детстве я наблюдал за Моуриньо, а теперь буду играть под его руководством

Англия
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Новичок "шпор" – 1997 года рождения

Бергвейн: В детстве я наблюдал за Моуриньо, а теперь буду играть под его руководством
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Футболист лондонского "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн рассказал о своих эмоциях касательно перехода из "ПСВ". 22-летнего голландца цитирует пресс-служба "шпор".

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"Постараюсь сделать все возможное для команды и для клуба. Играть в АПЛ – это мечта каждого футболиста, ведь тут невероятная атмосфера, заполненные стадионы. Я хочу забивать и отдавать результативные передачи".

"Мне было 13, когда я впервые оказался в "ПСВ". Я вставал в 6 утра, ехал на тренировку, потом возвращался в школу и был там до 3-4 часов изо дня в день. Мой отец спал в машине во время тренировок. Спасибо ему за все, без него я бы не оказался сегодня в Лондоне. Рад, что я смог дать что-то взамен своим родным. В детстве я наблюдал за тренером Моуриньо, а теперь буду играть под его руководством. Этот переход – мечта и честь для меня".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Стивен Бергвейн
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