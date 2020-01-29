Официально: Пабло Мари Вильяр – игрок лондонского Арсенала

Пресс-служба английского "Арсенала" сообщает о трансфере игрока бразильского "Фламенго" Пабло Мари Вильяра. 26-летний защитник присоединится к "канонирам" на правах аренды до конца текущего сезона, в договор включена опция выкупа.

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Технический директор "Арсенала" Эду отметил:

"Пабло – опытный игрок, который обеспечит нам качество в защите. Мы некоторое время следили за карьерой Мари и очень рады, что достигли соглашения с "Фламенго", чтобы он присоединился к нам до конца сезона. Вместе с Микелем и его тренерским штабом мы с нетерпением ждем встречи с Пабло в футболке нашего клуба".

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! ???? pic.twitter.com/X07dtNeG5Y — Arsenal (@Arsenal) January 29, 2020

Мари – левоногий центральный защитник, который так был необходим Артете. Вместе с "Фламенго", в составе которого испанец выступал с лета 2019 года, Мари стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.