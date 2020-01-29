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Официально: Пабло Мари Вильяр – игрок лондонского Арсенала

Англия
(1 голосов)

Испанец, который выступал в Бразилии

Официально: Пабло Мари Вильяр – игрок лондонского Арсенала
Новина українською

Пресс-служба английского "Арсенала" сообщает о трансфере игрока бразильского "Фламенго" Пабло Мари Вильяра. 26-летний защитник присоединится к "канонирам" на правах аренды до конца текущего сезона, в договор включена опция выкупа.

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Технический директор "Арсенала" Эду отметил:

"Пабло – опытный игрок, который обеспечит нам качество в защите. Мы некоторое время следили за карьерой Мари и очень рады, что достигли соглашения с "Фламенго", чтобы он присоединился к нам до конца сезона. Вместе с Микелем и его тренерским штабом мы с нетерпением ждем встречи с Пабло в футболке нашего клуба".

Мари – левоногий центральный защитник, который так был необходим Артете. Вместе с "Фламенго", в составе которого испанец выступал с лета 2019 года, Мари стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Фламенго (Рио-де-Жанейро) Пабло Мари
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Комментарии (1)
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RockNRoLLa (IF)
29.01.2020 в 15:32
Можливо і на краще, для збУ перед Євро потрібний стабільний захисник, з постійною ігровою практикою і це дійсно головне і для самого Матвієнка. А в Європу ще поїде, дай бог виступити успішно на Євро. З.І, Удачі Артеті і КО :)
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