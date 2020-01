Официально: Пабло Мари Вильяр – игрок лондонского Арсенала

Пресс-служба английского "Арсенала" сообщает о трансфере игрока бразильского "Фламенго" Пабло Мари Вильяра. 26-летний защитник присоединится к "канонирам" на правах аренды до конца текущего сезона, в договор включена опция выкупа.

Технический директор "Арсенала" Эду отметил:

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! ???? pic.twitter.com/X07dtNeG5Y