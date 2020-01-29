Челси ведет с Наполи переговоры о покупке Мертенса

"Челси" хочет подписать нападающего "Наполи" Дриса Мертенса.

Лондонский клуб ведет переговоры по трансферу форварда. "Синие" хотят заполучить Мертенса уже этой зимой, а не ближайшим летом.

Англичане готовы заплатить за футболиста 6-7 миллионов евро.

"Наполи" пока не принял предложение "Челси". В то же время неаполетанцы были согласны продать Мертенса сейчас при условии, что он останется в итальянском клубе до конца сезона на правах аренды, но этот вариант не устроил "Челси".