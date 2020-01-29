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Официально: Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Бруну Фернандеша

Англия
(1 голосов)

Впереди медосмотр и подписание контракта

Официально: Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Бруну Фернандеша
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о договорености по трансферу Бруну Фернандеша.

В ближайшее время португалец должен будет пройти медицинские тесты. По данным английских СМИ, все эти процедуры состоятся завтра.

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После этого игрок подпишет контракт и будет официально представлен прессе. Сумма трансфера не сообщаются. Sky Sports сообщал, что "дьяволы" заплатят 55 миллионов евро сразу. Также 25 миллионов "Спортинг" может получить в виде бонусов.

Вчера сообщалось, что также в переходе Фернандеша заинтересована была "Барселона".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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Игорь84 (Киев)
29.01.2020 в 19:17
Интересно, в составе ли кроются проблемы игры МЮ? Как-то лично мне кажется, что игра этого весьма техничного, ярко выраженного атакующего полузащитника, крайне брезгующего игрой в обороне, в модель игры МЮ и в целом в АПЛ вписывается слабо...
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