Официально: Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Бруну Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о договорености по трансферу Бруну Фернандеша.

В ближайшее время португалец должен будет пройти медицинские тесты. По данным английских СМИ, все эти процедуры состоятся завтра.

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После этого игрок подпишет контракт и будет официально представлен прессе. Сумма трансфера не сообщаются. Sky Sports сообщал, что "дьяволы" заплатят 55 миллионов евро сразу. Также 25 миллионов "Спортинг" может получить в виде бонусов.

Вчера сообщалось, что также в переходе Фернандеша заинтересована была "Барселона".