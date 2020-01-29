Вест Хэм объявил о подписании лучшего игрока Чехии

Томаш Соучек перешел в английский "Вест Хэм". Об этом сообщил официальный сайт лондонской команды.

"Молотки" сумели арендовать лучшего футболиста года в Чехии до конца сезона. За это было заплачено 4 миллиона евро. По данным СМИ, за полноценный выкуп "Вест Хэм" должен будет доплатить 16 миллионов.

В текущем сезоне Томаш провел 26 матчей в составе "Славии" и забил 10 голов.