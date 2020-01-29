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Вест Хэм объявил о подписании лучшего игрока Чехии

Англия
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Он должен помочь клубу выйти из кризиса

Вест Хэм объявил о подписании лучшего игрока Чехии
UA-Футбол
Новина українською

Томаш Соучек перешел в английский "Вест Хэм". Об этом сообщил официальный сайт лондонской команды.

"Молотки" сумели арендовать лучшего футболиста года в Чехии до конца сезона. За это было заплачено 4 миллиона евро. По данным СМИ, за полноценный выкуп "Вест Хэм" должен будет доплатить 16 миллионов.

В текущем сезоне Томаш провел 26 матчей в составе "Славии" и забил 10 голов.

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В статье: Вест Хэм (Лондон) Томаш Соучек
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