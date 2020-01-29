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Вест Хэм объявил о подписании лучшего игрока Чехии
Он должен помочь клубу выйти из кризиса
Томаш Соучек перешел в английский "Вест Хэм". Об этом сообщил официальный сайт лондонской команды.
"Молотки" сумели арендовать лучшего футболиста года в Чехии до конца сезона. За это было заплачено 4 миллиона евро. По данным СМИ, за полноценный выкуп "Вест Хэм" должен будет доплатить 16 миллионов.
#WelcomeSoucek pic.twitter.com/nAZZhzzvMC— West Ham United (@WestHam) January 29, 2020
В текущем сезоне Томаш провел 26 матчей в составе "Славии" и забил 10 голов.
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