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Саутгемптон объявил о трансфере защитника Тоттенхэма
Больше других здесь радуется "Арсенал"
Защитник "Тоттенхэма" Кайл Уокер-Питерс до конца сезона будет играть за "Саутгемптон". Об этом сообщает пресс-служба "святых".
Сумма выкупа в контракте прописана не была, так что молодой англичанин вернется в Лондон. Моуриньо расчитывает на игрока, но понимает, что ему нужна постоянная игровая практика.
Checking in at Staplewood... pic.twitter.com/f0uxYXJAcb— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 29, 2020
Что интересно, данный трансфер открывает дорогу "Арсеналу". Они смогут купить португальского защитника "святых".
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