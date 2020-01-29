Саутгемптон объявил о трансфере защитника Тоттенхэма

Защитник "Тоттенхэма" Кайл Уокер-Питерс до конца сезона будет играть за "Саутгемптон". Об этом сообщает пресс-служба "святых".

Сумма выкупа в контракте прописана не была, так что молодой англичанин вернется в Лондон. Моуриньо расчитывает на игрока, но понимает, что ему нужна постоянная игровая практика.

Checking in at Staplewood... pic.twitter.com/f0uxYXJAcb — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 29, 2020

Что интересно, данный трансфер открывает дорогу "Арсеналу". Они смогут купить португальского защитника "святых".