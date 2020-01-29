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Саутгемптон объявил о трансфере защитника Тоттенхэма

Англия
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Больше других здесь радуется "Арсенал"

Саутгемптон объявил о трансфере защитника Тоттенхэма
UA-Футбол
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Защитник "Тоттенхэма" Кайл Уокер-Питерс до конца сезона будет играть за "Саутгемптон". Об этом сообщает пресс-служба "святых".

Сумма выкупа в контракте прописана не была, так что молодой англичанин вернется в Лондон. Моуриньо расчитывает на игрока, но понимает, что ему нужна постоянная игровая практика.

Что интересно, данный трансфер открывает дорогу "Арсеналу". Они смогут купить португальского защитника "святых".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Саутгемптон (Англия) Кайл Уокер-Питерс
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