Англия
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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1. Приемлемое гостеприимство
На своем поле "горожане" снова неудачно играют с "красными дьяволами", но выходят в финал
Кубок английской лиги. Полуфинал
Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1
Первый матч 3:1
Голы: Матич 35
Манчестер Сити: Браво - Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу - Марез (Д. Силва 67), Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз 90) - Б. Силва, Агуэро (Жезус, 90+3), Стерлинг.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата 79) - Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс - Лингард (Перейра 65) - Гринвуд (Джеймс 46), Марсиаль.
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 00:30
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мы за динамо (киев)
29.01.2020 в 23:52
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