  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1. Приемлемое гостеприимство
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1. Приемлемое гостеприимство

Англия
(1 голосов)

На своем поле "горожане" снова неудачно играют с "красными дьяволами", но выходят в финал

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1. Приемлемое гостеприимство
UA-Футбол
Новина українською

Кубок английской лиги. Полуфинал

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1

Первый матч 3:1

Голы: Матич 35

Манчестер Сити: Браво - Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу - Марез (Д. Силва 67), Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз 90) - Б. Силва, Агуэро (Жезус, 90+3), Стерлинг.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата 79) - Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс - Лингард (Перейра 65) - Гринвуд (Джеймс 46), Марсиаль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Оле Гуннар Сульшер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 00:30
Матч унылоегавно. Как и Сульшер.
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
29.01.2020 в 23:52
харашо но мало
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...