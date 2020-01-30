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Хладнокровие хищника. Вест Хэм - Ливерпуль 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Вест Хэм - Ливерпуль ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.01.2020 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Хладнокровие хищника. Вест Хэм - Ливерпуль 0:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" и так комфортно чувствовал себя на вершине турнирной таблицы АПЛ, однако не забывал о дополнительной возможности для усиления позиций – перенесенный матч 18-го тура. Этой возможностью "красные" воспользовались сполна.

Легкая и непринуждённая победа над "Вест Хэмом" обеспечила "Ливерпулю" 19 очков отрыва от ближайшего преследователя. Только чудо может помешать команде Клоппа стать чемпионом.

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ "Вест Хэм" - "Ливерпуль".

АПЛ. 18 тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

"Вест Хэм" - "Ливерпуль" 0:2

Голы: Салах 35 (пен.), Окслэйд-Чемберлен 52

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В статье: Чемпионат Англии Ливерпуль Вест Хэм (Лондон)
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