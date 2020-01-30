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"В обоих полуфиналах Сити был лучше Юнайтед". Гвардиола рассказал про поражение от МЮ на Этихаде
Вышло, конечно, неприятно…
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в ответном полуфинальном поединке Кубка английской лиги с "Манчестер Юнайтед". Встреча проходила на стадионе "Этихад" (0:1). Первый матч завершился победой "горожан" (3:1), по сумме двух поединков команда Гвардиолы вышла в финал, где встретится с "Астон Виллой". Цитирует Пепа BBC.
"Мы играли с невероятной физической силой, гол пропустили со стандарта. Единственный раз, когда они пробили в створ… В целом, в обоих матчах мы были лучше. Я очень доволен игроками и тем, как они справляются с нашими комплексными проблемами в обороне".
"Лапорт и Фернандиньо пока не в оптимальных кондициях, как и Менди. Будем наблюдать. Уверен, что они будут готовы к матчу против "Вест Хэма". Насчет поединка с "Тоттенхэмом" не могу сказать точно, ведь мы не хотим рисковать здоровьем футболистов".