"В обоих полуфиналах Сити был лучше Юнайтед". Гвардиола рассказал про поражение от МЮ на Этихаде

Действительно МанСити больше владел мячом, больше подал угловых и произвёл ударов по воротам, но результат на табло. Больше всего вызывает вопросов тактика тренера, при которой команда играя дома не может сыграть на ноль. Порой создавалось впечатление, что играют "примитивный договорняк". Выходы один на один с голкипером, удары по воротам без вратаря исполнялись игроком трансферная стоимость которого превышает 100 млн. фунтов стерлингов. Марез просто выпал из игры, к.п.д. Б. Сильвы упал до не прилично низкого уровня. Трудно понять тактику мэтра в оборонительной линии команды. К сожалению, проигрывать дважды на своём поле одной и той же команде это признак низкой квалификации тренера или ошибке при выборе тактики на игру.