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"В обоих полуфиналах Сити был лучше Юнайтед". Гвардиола рассказал про поражение от МЮ на Этихаде

Англия
(1 голосов)

Вышло, конечно, неприятно…

"В обоих полуфиналах Сити был лучше Юнайтед". Гвардиола рассказал про поражение от МЮ на Этихаде
Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в ответном полуфинальном поединке Кубка английской лиги с "Манчестер Юнайтед". Встреча проходила на стадионе "Этихад" (0:1). Первый матч завершился победой "горожан" (3:1), по сумме двух поединков команда Гвардиолы вышла в финал, где встретится с "Астон Виллой". Цитирует Пепа BBC.

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"Мы играли с невероятной физической силой, гол пропустили со стандарта. Единственный раз, когда они пробили в створ… В целом, в обоих матчах мы были лучше. Я очень доволен игроками и тем, как они справляются с нашими комплексными проблемами в обороне".

"Лапорт и Фернандиньо пока не в оптимальных кондициях, как и Менди. Будем наблюдать. Уверен, что они будут готовы к матчу против "Вест Хэма". Насчет поединка с "Тоттенхэмом" не могу сказать точно, ведь мы не хотим рисковать здоровьем футболистов".

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В статье: Фернандиньо Хосеп Гвардиола Эмерик Лапорт Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бенжамен Менди
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Комментарии (2)
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Старичок (Киев)
30.01.2020 в 11:41
Действительно МанСити больше владел мячом, больше подал угловых и произвёл ударов по воротам, но результат на табло. Больше всего вызывает вопросов тактика тренера, при которой команда играя дома не может сыграть на ноль. Порой создавалось впечатление, что играют "примитивный договорняк". Выходы один на один с голкипером, удары по воротам без вратаря исполнялись игроком трансферная стоимость которого превышает 100 млн. фунтов стерлингов. Марез просто выпал из игры, к.п.д. Б. Сильвы упал до не прилично низкого уровня. Трудно понять тактику мэтра в оборонительной линии команды. К сожалению, проигрывать дважды на своём поле одной и той же команде это признак низкой квалификации тренера или ошибке при выборе тактики на игру.
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
30.01.2020 в 10:43
Как говорил незабываемый Мирон Богданыч: «Грали краще, але програли... ну то таке...»
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