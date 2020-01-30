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Сульшер – о смешном удалении Матича, пользе Фернандеша и качествах форварда, который нужен МЮ

Англия
(1 голосов)

Оле вышел на связь после "дерби Манчестера"

Сульшер – о смешном удалении Матича, пользе Фернандеша и качествах форварда, который нужен МЮ
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высказался о победе над "Манчестер Сити" в ответном полуфинале Кубка английской лиги (1:0, первая игра – 1:3). Напомним, что в декабре "красные дьяволы" победили в матче АПЛ (2:1). Цитирует норвежца BBC и Evening Standard.

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"Я так горжусь игроками, они дважды обыграли "Манчестер Сити" на их поле. Ребята отдали все силы, хорошо прессинговали соперника. Конечно, трудно забивать на этом стадионе, не говоря уже об игре 10 на 11. Красная карточка Матича? Это не удаление, смешно просто… Как много раз они фолили против нас?"

"Приобретение форварда? Нам нужен такой нападающий, который сломает себе нос или палец, но забьет при этом гол. Что может привнести Бруну Фернандеш? Многое. Надеюсь, что мы сможем завершить трансфер, а затем уже больше поговорить об этом парне. Не знаю, сыграет ли он с "Вулвз", сначала нужно подписать контракт. Он в форме и готов играть".

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В статье: Кубок английской лиги Неманья Матич Оле Гуннар Сульшер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Бруно Фернандеш
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Комментарии (2)
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daqo30
30.01.2020 в 11:33
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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ivst (kharkov)
30.01.2020 в 09:58
удаление Матича, на мой взгляд, тоже достаточно спорное, хотя арбитру, находящемуся на поле в пяти шагах от места события, виднее, когда такая скала, как Матич, умышленно делает движение для того, чтобы сбить игрока противника, или это происходит случайно? ну и я бы сказал, что это не МЮ выиграл, а МС проиграл - это же надо столько выходов на пустые ворота запороть!
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