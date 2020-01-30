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Сульшер – о смешном удалении Матича, пользе Фернандеша и качествах форварда, который нужен МЮ
Оле вышел на связь после "дерби Манчестера"
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высказался о победе над "Манчестер Сити" в ответном полуфинале Кубка английской лиги (1:0, первая игра – 1:3). Напомним, что в декабре "красные дьяволы" победили в матче АПЛ (2:1). Цитирует норвежца BBC и Evening Standard.
"Я так горжусь игроками, они дважды обыграли "Манчестер Сити" на их поле. Ребята отдали все силы, хорошо прессинговали соперника. Конечно, трудно забивать на этом стадионе, не говоря уже об игре 10 на 11. Красная карточка Матича? Это не удаление, смешно просто… Как много раз они фолили против нас?"
"Приобретение форварда? Нам нужен такой нападающий, который сломает себе нос или палец, но забьет при этом гол. Что может привнести Бруну Фернандеш? Многое. Надеюсь, что мы сможем завершить трансфер, а затем уже больше поговорить об этом парне. Не знаю, сыграет ли он с "Вулвз", сначала нужно подписать контракт. Он в форме и готов играть".