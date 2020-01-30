Сульшер – о смешном удалении Матича, пользе Фернандеша и качествах форварда, который нужен МЮ

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высказался о победе над "Манчестер Сити" в ответном полуфинале Кубка английской лиги (1:0, первая игра – 1:3). Напомним, что в декабре "красные дьяволы" победили в матче АПЛ (2:1). Цитирует норвежца BBC и Evening Standard.

"Я так горжусь игроками, они дважды обыграли "Манчестер Сити" на их поле. Ребята отдали все силы, хорошо прессинговали соперника. Конечно, трудно забивать на этом стадионе, не говоря уже об игре 10 на 11. Красная карточка Матича? Это не удаление, смешно просто… Как много раз они фолили против нас?"