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Неполноценный реванш. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1. Обзор матча и видео гола
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.01.2020 ⋇ Кубок английской лиги на UA-Футбол
Манчестерское дерби – это всегда принципиально, хотя в этом случае "Манчестер Сити" мог позволить себе сыграть вничью или даже допустить минимальное поражение. Счет первой встречи позволял.
Так и произошло. "Манчестер Сити" проиграл 0:1 на своем поле, но прошел дальше в Кубке английской лиги. В финале горожане сыграют с "Астон Виллой". Смотрите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".
Кубок английской лиги. Полуфинал
Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1
Первый матч 3:1
Гол: Матич 35