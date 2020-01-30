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Неполноценный реванш. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
(1 голосов)

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.01.2020 ⋇ Кубок английской лиги на UA-Футбол

Неполноценный реванш. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

Манчестерское дерби – это всегда принципиально, хотя в этом случае "Манчестер Сити" мог позволить себе сыграть вничью или даже допустить минимальное поражение. Счет первой встречи позволял.

Так и произошло. "Манчестер Сити" проиграл 0:1 на своем поле, но прошел дальше в Кубке английской лиги. В финале горожане сыграют с "Астон Виллой". Смотрите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".

Кубок английской лиги. Полуфинал

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1

Первый матч 3:1

Гол: Матич 35

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В статье: Кубок английской лиги Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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