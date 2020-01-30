Неполноценный реванш. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1. Обзор матча и видео гола

Манчестерское дерби – это всегда принципиально, хотя в этом случае "Манчестер Сити" мог позволить себе сыграть вничью или даже допустить минимальное поражение. Счет первой встречи позволял.

Так и произошло. "Манчестер Сити" проиграл 0:1 на своем поле, но прошел дальше в Кубке английской лиги. В финале горожане сыграют с "Астон Виллой". Смотрите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".

Кубок английской лиги. Полуфинал

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1

Первый матч 3:1

Гол: Матич 35