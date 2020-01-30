  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль обыграл всех соперников в АПЛ в этом сезоне – Клопп клянется, что красные еще не чемпионы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль обыграл всех соперников в АПЛ в этом сезоне – Клопп клянется, что красные еще не чемпионы

Англия
(2 голосов)

Подобных ощущений, по крайней мере, босс пока не испытывает…

Ливерпуль обыграл всех соперников в АПЛ в этом сезоне – Клопп клянется, что красные еще не чемпионы
Новина українською

"Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" в перенесенном матче 18-го тура АПЛ (0:2). Команда Юргена Клоппа в текущем сезоне как минимум по разу победила всех соперников по чемпионату Англии. Мерсисайдцы добились подобного впервые в своей истории в высшем английском дивизионе. Только 4 команды побеждали остальные 19 за один сезон: "Челси" в сезоне 2005/06, "МЮ" (2010/11), "Манчестер Сити" (2017/18) и теперь "Ливерпуль" (2019/20).

"Я доволен лишь 3 очками, ведь сегодня с "молотобойцами" мы многое могли сделать лучше. Но кого это заботит?! Парни невероятно играют на протяжении всего сезона. Сегодня было обычное выступление. Фанаты "Ливерпуля" поют о победе в АПЛ? Они могут петь о чем угодно. Мы не чувствуем себя так, словно уже стали чемпионами. Я клянусь вам!"

Читайте такжеВест Хэм - Ливерпуль 0:2. Просто и ожидаемо

"Тем не менее, сегодня только одна команда заслуживала на победу. Непросто играть с настолько ориентированными на защиту командами. Понятия не имею, догонит ли кто-то нас. Наша задача – набрать максимум очков. В этом сезоне еще много матчей. Да, у нас 70 баллов, невероятная цифра, но многое может произойти. Мы сделаем глубокий вдох, а затем в субботу сыграем с "Саутгемптоном", – отметил Клопп для BBC.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
daqo30
30.01.2020 в 11:33
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...