Ливерпуль обыграл всех соперников в АПЛ в этом сезоне – Клопп клянется, что красные еще не чемпионы

"Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" в перенесенном матче 18-го тура АПЛ (0:2). Команда Юргена Клоппа в текущем сезоне как минимум по разу победила всех соперников по чемпионату Англии. Мерсисайдцы добились подобного впервые в своей истории в высшем английском дивизионе. Только 4 команды побеждали остальные 19 за один сезон: "Челси" в сезоне 2005/06, "МЮ" (2010/11), "Манчестер Сити" (2017/18) и теперь "Ливерпуль" (2019/20).

19 - Liverpool have beaten every team they’ve faced in the Premier League this season – the first time they’ve ever achieved this feat in a top-flight campaign. Imperious. pic.twitter.com/D8ApxHBW2L