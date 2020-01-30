Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм может подписать полузащитника Кальяри
Сначала игрок будет выступать на правах аренды
Хавбек сборной Уругвая Наитан Нандес заинтересовал "Вест Хэм".
Сейчас футболист выступает за "Кальяри". Лондонцы предложили сардинскому клубу 5 миллионов евро, чтобы арендовать полузащитника.
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, по окончании соглашения англичани могут воспользоваться опцией выкупа игрока за 35 миллионов. И она станет обязательной, если "Вест Хэм" не вылетит из Премьер-лиги по итогам сезона.
"Кальяри" в ответ выразил желание сразу продать хавбека, оформить полноценный трансфер уже сейчас. Переговоры между клубами продолжаются.