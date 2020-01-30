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Вест Хэм может подписать полузащитника Кальяри

Англия
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Сначала игрок будет выступать на правах аренды

Вест Хэм может подписать полузащитника Кальяри
Новина українською

Хавбек сборной Уругвая Наитан Нандес заинтересовал "Вест Хэм".

Сейчас футболист выступает за "Кальяри". Лондонцы предложили сардинскому клубу 5 миллионов евро, чтобы арендовать полузащитника.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, по окончании соглашения англичани могут воспользоваться опцией выкупа игрока за 35 миллионов. И она станет обязательной, если "Вест Хэм" не вылетит из Премьер-лиги по итогам сезона.

"Кальяри" в ответ выразил желание сразу продать хавбека, оформить полноценный трансфер уже сейчас. Переговоры между клубами продолжаются.

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В статье: Наитан Нандес Вест Хэм (Лондон) Кальяри Вест Хэм
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