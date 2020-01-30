Вест Хэм может подписать полузащитника Кальяри

Хавбек сборной Уругвая Наитан Нандес заинтересовал "Вест Хэм".

Сейчас футболист выступает за "Кальяри". Лондонцы предложили сардинскому клубу 5 миллионов евро, чтобы арендовать полузащитника.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, по окончании соглашения англичани могут воспользоваться опцией выкупа игрока за 35 миллионов. И она станет обязательной, если "Вест Хэм" не вылетит из Премьер-лиги по итогам сезона.

"Кальяри" в ответ выразил желание сразу продать хавбека, оформить полноценный трансфер уже сейчас. Переговоры между клубами продолжаются.