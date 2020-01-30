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Клопп: Я бы доверил футболистам Ливерпуля своих детей. Почему? Просто дети – старше
Хитрый Юрген
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции после матча с "Вест Хэмом" (0:2) рассказал, насколько сильно доверяет своим футболистам. Цитирует немца Sky Sports.
"Я не сильно доволен нашей концентрацией. Я бы доверил футболистам "Ливерпуля" своих детей. Доверяю им на 100%, но в некоторых ситуациях они совершают нелепые ошибки. Это не имеет ничего общего с мотивацией".
"Просто оставаться сосредоточенным, когда на вас постоянно лежит груз ответственности – это непросто, верно. Сколько лет моим детям? Они старше моих игроков, поэтому и доверил бы (смеется)".
Klopp: "I would trust my players with my kids!" ❤️— Hayters TV (@HaytersTV) January 29, 2020
Reporter: "How old are your kids?" ????
Klopp: "Older than my players... That's why I would trust them with them" ???? pic.twitter.com/lvh12rOewU