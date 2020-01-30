Клопп: Я бы доверил футболистам Ливерпуля своих детей. Почему? Просто дети – старше

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции после матча с "Вест Хэмом" (0:2) рассказал, насколько сильно доверяет своим футболистам. Цитирует немца Sky Sports.

"Я не сильно доволен нашей концентрацией. Я бы доверил футболистам "Ливерпуля" своих детей. Доверяю им на 100%, но в некоторых ситуациях они совершают нелепые ошибки. Это не имеет ничего общего с мотивацией".

"Просто оставаться сосредоточенным, когда на вас постоянно лежит груз ответственности – это непросто, верно. Сколько лет моим детям? Они старше моих игроков, поэтому и доверил бы (смеется)".