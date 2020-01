Португальцев много не бывает: Вулверхэмптон приобрел игрока Олимпиакоса и вручил ему 10-й номер

Английский "Вулверхэмптон" приобрел полузащитника Даниэля Поденсе у "Олимпиакоса". Португальский исполнитель заключил с "волками" контракт на 4,5 года. По информации СМИ, греческий клуб получит за футболиста около 20 миллионов фунтов стерлингов.

Интересно, что Поденсе – уже восьмой португалец в составе "Вулвз". За коллектив выступают Руй Патрисиу, Рубен Винагре, Бруну Жордау, Жоау Моутиньо, Рубен Невеш, Педру Нету и Диогу Жота. Наставник команды – португалец Нуну Эшпириту Санту.

