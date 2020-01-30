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Португальцев много не бывает: Вулверхэмптон приобрел игрока Олимпиакоса и вручил ему 10-й номер

Англия
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O esplendor de Portugal!

Португальцев много не бывает: Вулверхэмптон приобрел игрока Олимпиакоса и вручил ему 10-й номер
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Английский "Вулверхэмптон" приобрел полузащитника Даниэля Поденсе у "Олимпиакоса". Португальский исполнитель заключил с "волками" контракт на 4,5 года. По информации СМИ, греческий клуб получит за футболиста около 20 миллионов фунтов стерлингов.

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Интересно, что Поденсе – уже восьмой португалец в составе "Вулвз". За коллектив выступают Руй Патрисиу, Рубен Винагре, Бруну Жордау, Жоау Моутиньо, Рубен Невеш, Педру Нету и Диогу Жота. Наставник команды – португалец Нуну Эшпириту Санту.

Даниэль получил 10 игровой номер. Последний штрих, чтобы ворваться в АПЛ: получение разрешения на работу в Англии. В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл 27 поединков в футболке "Олимпиакоса" (5 голов и столько же результативных передач).

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Вулверхэмптон Даниэль Поденсе
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