Англия
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Шеффилд Юнайтед может подписать ключевого игрока Генка
Берге переедит в Англию?
Полузащитник Сандер Берге может покинуть "Генк".
На игрока сборной Норвегии претендует "Шеффилд Юнайтед". Стороны близки к оформлению трансфера. Уже запланирован медосмотр Берге в расположении "Шеффилда".
По информации VG, сумма трансфера будет составлять 200-250 миллионов норвежских крон. Это примерно 16,7-20,9 миллиона фунтов. По информации Sky Sports, трансфер Берге станет рекордным в истории "Шеффилд Юнайтед".
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