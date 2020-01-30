Шеффилд Юнайтед может подписать ключевого игрока Генка

Полузащитник Сандер Берге может покинуть "Генк".

На игрока сборной Норвегии претендует "Шеффилд Юнайтед". Стороны близки к оформлению трансфера. Уже запланирован медосмотр Берге в расположении "Шеффилда".

По информации VG, сумма трансфера будет составлять 200-250 миллионов норвежских крон. Это примерно 16,7-20,9 миллиона фунтов. По информации Sky Sports, трансфер Берге станет рекордным в истории "Шеффилд Юнайтед".