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Шеффилд Юнайтед может подписать ключевого игрока Генка

Англия
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Берге переедит в Англию?

Шеффилд Юнайтед может подписать ключевого игрока Генка
Новина українською

Полузащитник Сандер Берге может покинуть "Генк".

На игрока сборной Норвегии претендует "Шеффилд Юнайтед". Стороны близки к оформлению трансфера. Уже запланирован медосмотр Берге в расположении "Шеффилда".

По информации VG, сумма трансфера будет составлять 200-250 миллионов норвежских крон. Это примерно 16,7-20,9 миллиона фунтов. По информации Sky Sports, трансфер Берге станет рекордным в истории "Шеффилд Юнайтед".

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В статье: Генк (Генк) Шеффилд Юнайтед Сандер Берге
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