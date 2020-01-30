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Рома надеется выкупить Смоллинга у МЮ

Англия
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Игрок может остаться в Риме

Рома надеется выкупить Смоллинга у МЮ
Новина українською

Спортивный директор "Ромы" Джанлука Петраки рассказал, что клуб хочет подписать защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга в качестве полноценного трансфера.

"Есть шанс, что мы подпишем Смоллинга на постоянной основе. Игрок сам выберет, что ему делать. Этот парень любит Рим и итальянский образ жизни. Если он действительно захочет, мы будем счастливы. В клубе очень довольны Крисом, и он это знает. С "Манчестер Юнайтед" у нас также хорошие отношения. Мы найдём правильное решение", — сказал Петраки.

Крис Смоллинг заинтересован в переходе в римский клуб на постоянной основе. Ради этого защитник готов пойти на незначительное сокращение зарплаты.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Манчестер Юнайтед Рома (Италия)
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