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Бруну Фернандеш официально подписал контракт с МЮ
Фанаты "дьяволов" давно этого ждали
Бруну Фернандеш официально стал футболистом "Манчестер Юнайтед". Сегодня "дьяволы" представили игрока и он подписал контракт.
Сделка с результативным португальцем была подписана до лета 2025 года. Зарплата футболиста в новом клубе остается неизвестной.
#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes!— Manchester United (@ManUtd) January 30, 2020
Фернандеш покинул "Спортинг" проведя в команде 137 матчей. Статистика португальца впечатляет - 63 гола и 52 голевые передачи. Также он провел 19 матчей за национальную сборную Португалии.
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