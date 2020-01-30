Бруну Фернандеш официально подписал контракт с МЮ

Бруну Фернандеш официально стал футболистом "Манчестер Юнайтед". Сегодня "дьяволы" представили игрока и он подписал контракт.

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Сделка с результативным португальцем была подписана до лета 2025 года. Зарплата футболиста в новом клубе остается неизвестной.

#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes! — Manchester United (@ManUtd) January 30, 2020

Фернандеш покинул "Спортинг" проведя в команде 137 матчей. Статистика португальца впечатляет - 63 гола и 52 голевые передачи. Также он провел 19 матчей за национальную сборную Португалии.