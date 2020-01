Бруну Фернандеш официально подписал контракт с МЮ

Бруну Фернандеш официально стал футболистом "Манчестер Юнайтед". Сегодня "дьяволы" представили игрока и он подписал контракт.

Сделка с результативным португальцем была подписана до лета 2025 года. Зарплата футболиста в новом клубе остается неизвестной.

#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes!