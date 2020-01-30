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Шеффилд Юнайтед совершил рекордный трансфер, подписав норвежского полузащитника
Должен усилить английский середняк
Норвежец Сандер Берге перешел в "Шеффилд Юнайтед". Пресс-служба "клинков" официально подтвердила этот переход.
Англичане побили собственный трансферный рекорд, заплатив за полузащитника 22 миллиона фунтов. Контракт был подписан до 2024 года.
Our Norwegian pic.twitter.com/B7LvtY9d0r— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 30, 2020
В составе "Генка", за первую половину сезона, Берге провел 24 матча и забил 4 гола.
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