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Шеффилд Юнайтед совершил рекордный трансфер, подписав норвежского полузащитника

Англия
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Должен усилить английский середняк

Шеффилд Юнайтед совершил рекордный трансфер, подписав норвежского полузащитника
UA-Футбол
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Норвежец Сандер Берге перешел в "Шеффилд Юнайтед". Пресс-служба "клинков" официально подтвердила этот переход.

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Англичане побили собственный трансферный рекорд, заплатив за полузащитника 22 миллиона фунтов. Контракт был подписан до 2024 года.

В составе "Генка", за первую половину сезона, Берге провел 24 матча и забил 4 гола.

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В статье: Генк Шеффилд Юнайтед Сандер Берге
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