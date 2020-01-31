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МЮ может арендовать форварда Реал Сосьедада

Англия
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Жозе может заменить травмированного Рашфорда?

МЮ может арендовать форварда Реал Сосьедада
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"Реал Сосьедад" готов отдать "Ман Юнайтед" в аренду нападающего Виллиана Жозе, более того, сам вступил в переговоры по игроку, сообщает Sky Sports.

"Манчестер Юнайтед" продолжает искать форварда в связи с травмой Маркуса Рашфорда. Также ведутся переговоры между испанским клубом и "Тоттенхэмом", который заинтересован в трансфере 28-летнего бразильца.

Ранее появлялась информация, что "Сосьедад" хочет за игрока 50 млн евро.

В Чемпионате Испании в этом сезоне Виллиан Жозе в 20 матчах забил 8 голов.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Юнайтед
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