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МЮ может арендовать форварда Реал Сосьедада
Жозе может заменить травмированного Рашфорда?
"Реал Сосьедад" готов отдать "Ман Юнайтед" в аренду нападающего Виллиана Жозе, более того, сам вступил в переговоры по игроку, сообщает Sky Sports.
"Манчестер Юнайтед" продолжает искать форварда в связи с травмой Маркуса Рашфорда. Также ведутся переговоры между испанским клубом и "Тоттенхэмом", который заинтересован в трансфере 28-летнего бразильца.
Ранее появлялась информация, что "Сосьедад" хочет за игрока 50 млн евро.
В Чемпионате Испании в этом сезоне Виллиан Жозе в 20 матчах забил 8 голов.
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