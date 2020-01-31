Конкурент для Ярмоленко? Вест Хэм подпишет атакующего хавбека

Игрок "Халл Сити" Джеррод Боуэн переходит в "Вест Хэм", сообщает Daily Mail.

"Молотобойцы" согласовали трансфер 23-летнего вингера за 14 миллионов фунтов, еще 8 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Зарплата футболиста увеличится с 9 до 50 тысяч фунтов в неделю.

"Кристал Пэлас" хотел купить игрока, но он предпочел присоединиться к другому лондонскому клубу. Сегодня состоится его медицинский осмотр.

Напомним, что Андрей Ярмоленко, скорее всего, не будет продан или отдан в аренду лондонским клубом в зимнее трансферное окно.