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Конкурент для Ярмоленко? Вест Хэм подпишет атакующего хавбека
Боуэн - универсальный полузащитник, который часто подключается к атакам. Он забил 16 голов в 29 матчах Чемпионшипа
Игрок "Халл Сити" Джеррод Боуэн переходит в "Вест Хэм", сообщает Daily Mail.
"Молотобойцы" согласовали трансфер 23-летнего вингера за 14 миллионов фунтов, еще 8 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Зарплата футболиста увеличится с 9 до 50 тысяч фунтов в неделю.
"Кристал Пэлас" хотел купить игрока, но он предпочел присоединиться к другому лондонскому клубу. Сегодня состоится его медицинский осмотр.
Напомним, что Андрей Ярмоленко, скорее всего, не будет продан или отдан в аренду лондонским клубом в зимнее трансферное окно.