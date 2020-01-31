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Арсенал работает над трансфером Седрика Суареша
Опытный футболист может помочь "канонирам"
Игрок "Саутгемптона" и сборной Португалии Седрик Суареш сегодня присоединится к "Арсеналу" по арендному соглашению.
Как сообщает официальный твиттер "канониров", португальский защитник до конца сезона останется в Лондоне.
Отметим, что Седрик Суареш раньше выступал ранее в Англии, за "Саутгемптон" он провел 120 матчей и забил один гол. В "Интере" в прошлом сезоне 28-летний игрок сыграл всего в 4 матчах.
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