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Арсенал работает над трансфером Седрика Суареша

Англия
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Опытный футболист может помочь "канонирам"

Арсенал работает над трансфером Седрика Суареша
Новина українською

Игрок "Саутгемптона" и сборной Португалии Седрик Суареш сегодня присоединится к "Арсеналу" по арендному соглашению.

Как сообщает официальный твиттер "канониров", португальский защитник до конца сезона останется в Лондоне.

Отметим, что Седрик Суареш раньше выступал ранее в Англии, за "Саутгемптон" он провел 120 матчей и забил один гол. В "Интере" в прошлом сезоне 28-летний игрок сыграл всего в 4 матчах.

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В статье: Арсенал (Лондон) трансферы Интер (Милан) Седрик Суареш
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