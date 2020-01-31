Руководство Челси не хочет отпускать Жиру - СМИ

Французский форвард "Челси" Оливье Жиру не покинет клуб в это трансферное окно, директор лондонцев Марина Грановская не хочет отпускать игрока, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

33-летним французом активно интересуются "Тоттенхэм", "Интер", "Лацио" и "Барселона".

В сезоне 2019/20 Жиру провел семь матчей и забил один мяч во всех турнирах, при этом ни одну встречу он не отыграл полностью.

Сегодня миланский "Интер" сделал новое предложение по Жиру, желая совершить сделку с французом до завершения трансферного окна. Пока "Челси" не ответил на это предложение.