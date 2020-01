Стали известны претенденты на звание лучшего тренера, игрока и автора гола в АПЛ в январе

АПЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру чемпионата в январе. На награду претендуют Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Ральф Хазенхюттль ("Саутгемптон"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Найджел Пирсон ("Уотфорд"). Интересно, что 4 прошлых приза из 5 получил наставник мерсисайдцев – в октябре лучшим признали Фрэнка Лэмпарда ("Челси").

❓ Guardiola ❓ Hasenhuttl ❓ Klopp ❓ Pearson Vote for your @BarclaysFooty Manager of the Month for January ???? https://t.co/KFxGQGvfFm #PLAwards pic.twitter.com/HcHYp5VSex

Претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в прошедшем месяце: форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, вратарь Алиссон Бекер и полузащитник Джордан Хендерсон из "Ливерпуля", полузащитник Абдулай Дукуре из "Уотфорда", хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш, вингер "Лестера" Айосе Перес и защитник Джек Стивенс из "Саутгемптона". В декабре приз получил крайний защитник "красных" Трент Александер-Арнольд.

На следующем видео перечислены авторы самых ярких голов января в высшем дивизионе Англии и их шедевры соответственно: Джеймс Мэддисон, Себастьян Аллер, Ришарлиссон, Рауль Хименес и другие.

Eight stunning strikes ????



Which one is your @premierleague Goal of the Month for January? ????#BeAKing pic.twitter.com/3MEYiI7ssD