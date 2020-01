Лэмпарду предложили сыграть в игру "да/нет" – стала известна судьба Жиру и будет ли в Челси Мертенс

Менеджер лондонского "Челси" прибыл на пресс-конференцию перед матчем очередного тура АПЛ с "Лестером" на выезде. Цитирует Фрэнка Sky Sports.

На пресс-конференции репортеры предложили не самому радостному Лэмпарду сыграть в игру "да/нет" – тематика, естественно, трансферная:

Lampard's face said it all when he was asked to play 'Deal or No Deal' ???? pic.twitter.com/4D3GHpLdp1