Лэмпарду предложили сыграть в игру "да/нет" – стала известна судьба Жиру и будет ли в Челси Мертенс

Менеджер лондонского "Челси" прибыл на пресс-конференцию перед матчем очередного тура АПЛ с "Лестером" на выезде. Цитирует Фрэнка Sky Sports.

"Конечно же, мы хотели приобрести новых футболистов, но этого не произошло. Моя работа заключается в коммуникации с теми игроками, которые есть в составе. И речь не только о Жиру. Все знают, что к нему был интерес со стороны других европейских клубов, но он остается настоящим профессионалом, я очень его уважаю. Повторюсь: если нет покупок, значит, нет и продаж. Ситуация в команде? Абрахам тренируется, посмотрим на реакцию его организма. Больше травм нет".