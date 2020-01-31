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Лэмпарду предложили сыграть в игру "да/нет" – стала известна судьба Жиру и будет ли в Челси Мертенс

Англия
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Фрэнк был немного грустный…

Лэмпарду предложили сыграть в игру "да/нет" – стала известна судьба Жиру и будет ли в Челси Мертенс
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Менеджер лондонского "Челси" прибыл на пресс-конференцию перед матчем очередного тура АПЛ с "Лестером" на выезде. Цитирует Фрэнка Sky Sports.

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"Конечно же, мы хотели приобрести новых футболистов, но этого не произошло. Моя работа заключается в коммуникации с теми игроками, которые есть в составе. И речь не только о Жиру. Все знают, что к нему был интерес со стороны других европейских клубов, но он остается настоящим профессионалом, я очень его уважаю. Повторюсь: если нет покупок, значит, нет и продаж. Ситуация в команде? Абрахам тренируется, посмотрим на реакцию его организма. Больше травм нет".

На пресс-конференции репортеры предложили не самому радостному Лэмпарду сыграть в игру "да/нет" – тематика, естественно, трансферная:

– Можем ли мы сыграть в мини-игру "да/нет"?

– Я не уверен, на самом деле. Ну, давайте.

– Мертенс перейдет?

– Нет.

– А Кавани?

– Я не хочу играть в эту игру.

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В статье: Оливье Жиру Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Дрис Мертенс Тэмми Абрахам
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