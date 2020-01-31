Сам спросил – сам ответил: Моуриньо в экстравагантном стиле рассказал о трансферах Тоттенхэма

Тренеры команд АПЛ продолжают прибывать на пресс-конференции перед очередным туром чемпионата – Жозе Моуриньо перед поединком с "Саутгемптоном" решил небанально начать разговор с журналистами. Португалец разбавил неловкое молчание репортеров, решив задать самому себе ожидаемые вопросы.

"Первый вопрос: ждете ли вы приобретения игроков до завершения трансферного окна? Первый ответ: нет. Давайте продолжать – второй вопрос. Счастливы ли вы проделанной работе на трансферном рынке? Да, я счастлив".

"Третий вопрос: ждете ли вы трансфер нападающего? (смеется)".

Jose Mourinho just interviewed himself ???? pic.twitter.com/5P5k9LYjnq — B/R Football (@brfootball) January 31, 2020

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