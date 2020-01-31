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Сам спросил – сам ответил: Моуриньо в экстравагантном стиле рассказал о трансферах Тоттенхэма

Англия
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Жозе умеет

Сам спросил – сам ответил: Моуриньо в экстравагантном стиле рассказал о трансферах Тоттенхэма
Новина українською

Тренеры команд АПЛ продолжают прибывать на пресс-конференции перед очередным туром чемпионата – Жозе Моуриньо перед поединком с "Саутгемптоном" решил небанально начать разговор с журналистами. Португалец разбавил неловкое молчание репортеров, решив задать самому себе ожидаемые вопросы.

"Первый вопрос: ждете ли вы приобретения игроков до завершения трансферного окна? Первый ответ: нет. Давайте продолжать – второй вопрос. Счастливы ли вы проделанной работе на трансферном рынке? Да, я счастлив".

"Третий вопрос: ждете ли вы трансфер нападающего? (смеется)".

Ранее лондонский клуб потерял Кристиана Эриксена – хавбек перешел в миланский "Интер". Рекомендуем к прочтению наш материал о трансфере датчанина:

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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