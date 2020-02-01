Лестер - Челси. Анонс и прогноз на матч

"Лестер" в этом чемпионате заслужил право называться фаворитом в поединке с "Челси". В турнирной таблице выше находятся "лисы", имеют существенный отрыв от "синих", и самое главное – более качественный и интересный футбол показывают подопечные Роджерса. Даже если случиться чудо и лондонцы обыграют "Лестер", все равно не смогут в ближайшее время выйти на третье место – восемь очков разделяет эти команды.

АПЛ. 25-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Лестер 14:30 Челси

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В Премьер-лиге команда Лэмпарда не могла выиграть в двух последних матчах. После разгрома "Бернли" (3:0) у "Челси" было поражение от "Ньюкасла" (0:1), а также ничья с "Арсеналом" (2:2). А вот в Кубке Англии на прошлых выходных "синие" обыграли "Халл Сити" (2:1).

У "Лестера" более плотный график игр – в Кубке Англии "лисы" обыграли "Брентфорд" (1:0). Однако в мид-уик подопечные Роджерса неожиданно проиграли в полуфинале Кубка лиги "Астон Вилле" (1:2). Преимуществом владел "Лестер", создал с десяток хороших моментов, но реализация невероятно низкая в этих моментах, что не позволило выйти в финал. В АПЛ у "лис" в последнем матче победа над "Вест Хэмом" (4:1).

"Челси" в пяти последних поединках не мог обыграть "Лестер" (в основное время), с учетом четвертьфинала в Кубке Англии 2018, когда только в дополнительное время лондонцы забили решающий гол. В этом сезоне соперники сыграли еще летом, тогда они разошлись миром 1:1. На гол Маунта в дебюте, "лисы" ответили точным ударом Ндиди во втором тайме.

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Отметим, что "Лестер" значительно больше, чем "Челси" забивает в этом чемпионате и меньше пропускает. 52 точных удара у "лис" против 41 у "аристократов". А также 32 пропущенных у "Челси" против 24 у "Лестера".

СТАТИСТИКА

Всего сыгранно 115 матчей;

26 побед Лестера, 33 ничьи, 56 побед Челси

Общий счет – 135:204

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев встречи из-за травм точно не сыграют Менди, Амартей и Морган, зато восстановился и уже даже выходил на поле на замену в кубковом матче Варди – главная ударная сила "Лестера". Ожидаем его в основе. У "Челси" в лазарете находятся Пулишич, Дзакапоста и Лофтус-Чик, также были повреждения у Абрахама и Джеймса, остается надеяться, что эти повреждения не серьезные.

Лестер: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Фукс, Барнс, Менди, Мэддисон, Прат, Перес, Варди.

Челси: Аррисабалага, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Маунт, Хадсон-Одои, Виллиан, Батшуайи.

ПРОГНОЗ

Очень мало забивают "Челси" и "Лестер" в последних очных противостояниях – всего три мяча в трех играх. Вряд ли можно ожидать обилия голов в очередном поединке. Более того, один точный удар может решить судьбу встречи. Хозяева имеют больше шансов на успех, если не случится ничего неожиданного – команда Роджерса наберет очередные три очка и укрепит свои позиции в тройке лидеров. Прогноз: победа "Лестера" 1:0.