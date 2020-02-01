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Моуриньо: Леви великолепно сработал в ситуации с Эриксеном

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Моуриньо: Леви великолепно сработал в ситуации с Эриксеном
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Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что президент клуба Даниэль Леви великолепно разобрался в ситуации с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Напомним, Леви удалось выручить 16.8 млн. фунтов с продажи Эриксена в "Интер", хотя контракт Кристиана истекал уже через шесть месяцев. Леви быстро потратил вырученные деньги, пригласив за 27 млн. фунтов Стивена Бергвейна из ПСВ, и Моуриньо этим очень доволен.

"Мистер Леви провернул замечательную сделку, если учитывать истекавший через шесть месяцев контракт.

Мистер Леви смог получить хорошую сумму, которую использовал, чтобы купить 21-летнего игрока в лице Стивена Бергвейна. Так что мистер Леви сработал великолепно на благо клуба.

Мы получили молодого игрока, у которого не прошло пять с половиной лет по контракту с нами. Игрока, для которого есть великолепные условия развиваться, поэтому я думал, мистер Леви очень хорошо разобрался в ситуации с Кристианом", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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В статье: Жозе Моуриньо Кристиан Эриксен Тоттенхэм (Лондон) Даниэль Леви Стивен Бергвейн
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