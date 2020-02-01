Моуриньо: Леви великолепно сработал в ситуации с Эриксеном

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что президент клуба Даниэль Леви великолепно разобрался в ситуации с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Напомним, Леви удалось выручить 16.8 млн. фунтов с продажи Эриксена в "Интер", хотя контракт Кристиана истекал уже через шесть месяцев. Леви быстро потратил вырученные деньги, пригласив за 27 млн. фунтов Стивена Бергвейна из ПСВ, и Моуриньо этим очень доволен.