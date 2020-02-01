Ливерпуль - Саутгемптон. Прогноз на матч АПЛ

После провального периода в начале чемпионата "Саутгемптон" преобразился осенью, в последних семи матчах у "святых" пять побед, одна ничья и только одно поражение. Из грандов от команды Ральфа Хазенхюттля пострадали "Челси" (2:0), "Тоттенхэм" (1:0), а также "Лестер" (2:1). Может ли оказаться в этом списке "Ливерпуль"?

АПЛ. 25 тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ливерпуль 17:00 Саутгемптон

Команда Юргена Клоппа в перенесенном матче чемпионата без особых проблем разобралась с "Вест Хэмом" (2:0). Всего три дня назад "Ливерпуль" сыграл свой матч, показав хороший игровой тонус, еще и увеличив отрыв от ближайших преследователей до невероятных 19 очков. После ничьи с "МЮ" (1:1) в октябре месяце у месисайдцев серия из 15 побед подряд, вряд ли кто-то способен догнать "красных".

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"Саутгемптон" и "Ливерпуль" встречались между собой в августе, тогда подопечные Клоппа одержали победу на поле соперника 2:1. На голы Мане и Фирмино точным ударом ответил Ингз. В мае 2017-го года соперники разошлись ничьей 0:0, а затем "святые" уступили мерсисайдцам в пяти следующих матчах с общим счетом 2:13.

Настолько уверенно и убедительно выглядят мерсисайдцы, что невозможно представить команду, которая остановила бы лидера. Конечно, когда-то победная серия "красных" завершиться, но вряд ли это случиться в ближайшее время. Забивает "Ливерпуль" не так много, но сохраняет свои ворота "сухими", можно ожидать, что эта тенденция сохранится. Прогноз: победа хозяев 1:0.