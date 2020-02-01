Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон. Прогноз на матч АПЛ

И "Ман Юнайтед", и "Вулверхэмптон" проиграли в своих последних матчах Премьер-лиги. У команды Сульшера два подряд поражения в чемпионате, зато в Кубке Англии и Кубке лиги две победы добыли манкунианцы, возможно, эти успехи вернут уверенность "МЮ" в своих силах. Совсем недавно эти команды встречались в Кубке Англии, со второго раза "красные дьяволы" обыграли "волков" (1:0), после нулевой ничьи в первой игре.

АПЛ. 25 тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Манчестер Юнайтед 19:30 Вулверхэмптон

"Волки" в турнирной таблице имеют столько же очков, сколько и у "красных дьяволов", лишь за счет разницы мячей "МЮ" находится выше. Правда, подопечные Нуну Санту заметно сдали в последних пяти матчах – три поражениия, одна ничья и всего одна победа. Несмотря на это "Вулверхэмптон" все еще один из преследователей группы лидеров и может всерьез побороться за Топ-4. Для этого надо обыгрывать такие команды, как "Ман Юнайтед".

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Не пример стабильности и "Ман Юнайтед", победы манкунианцы чередуют с поражениями, причем могут провалить игру буквально на ровном месте. "Бернли" в 24-м туре забил "красным дьяволам" по голу в каждом тайме, на "Олд Траффорде" провалился "МЮ" и совершенно ничего не получалось с атаками, наверное, сейчас это главная проблема команды Сульшера.

И все же главный фаворит встречи именно "Манчестер Юнайтед". Уже три раза в этом сезоне встречались "Вулверхэмптон" и "МЮ", только один раз команда Сульшера победила при двух ничьих, но на своем поле манкунианцы выступают более уверенно. С 2009-го года, как "волки" регулярно играют в АПЛ, только раз удалось им не проиграть на "Олд Траффорд" - в сентябре 2018 зафиксирована ничья 1:1. Прогноз: победа "Манчестер Юнайтед" 2:1.