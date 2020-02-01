Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда Нуну Санту стала одним из открытий этого сезона в Премьер-лиге, многие гранды уже пострадали от "волков" (например, "Ман Сити" уступили дважды в сезоне), вполне возможно и "Манчестер Юнайтед" не сможет обыграть этого очень непростого соперника. "Красные дьяволы" в текущем сезоне два раза в Кубке Англии и один раз в чемпионате встречались с "Вулверхэмптоном", и только раз были сильнее (1:0).

Подробнее о матче Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон читайте в отдельном материале.

АПЛ. 25 тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Манчестер Юнайтед 19:30 Вулверхэмптон

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