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Минамино: Выбрал Ливерпуль, потому что болею за них с детства

Англия
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Минамино: Выбрал Ливерпуль, потому что болею за них с детства
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Вингер Такуми Минамино объяснил, почему он выбрал "Ливерпуль" при наличии других предложений от клубов АПЛ и Бундеслиги.

Напомним, в начале января "Ливерпуль" приобрел Минамино у австрийского "Ред Булл" за отступные в 7.25 млн. фунтов.

"Я не могу сказать вам, какие другие команды обращались ко мне, но это были некоторые клубы Премьер-Лиги и немецкие клубы. Причина, почему я выбрал "Ливерпуль", заключается в том, что выступать за "Ливерпуль" было моей мечтой с детства, поэтому у меня не было оснований отказать им.

Мне нравились Стивен Джеррард и Фернандо Торрес, а "Ливерпуль" был одним из моих любимых клубов, пока я рос. Я был очень впечатлен их сильным характером, когда они отыгрались после 0:3 во втором тайме финала Лиги Чемпионов (против "Милана" в 2005 году)", — цитирует Минамино Sky Sports.

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В статье: Ливерпуль Такуми Минамино
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