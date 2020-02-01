Минамино: Выбрал Ливерпуль, потому что болею за них с детства

Вингер Такуми Минамино объяснил, почему он выбрал "Ливерпуль" при наличии других предложений от клубов АПЛ и Бундеслиги.

Напомним, в начале января "Ливерпуль" приобрел Минамино у австрийского "Ред Булл" за отступные в 7.25 млн. фунтов.