Сульшер: Бруну Фернандеш похож на Скоулза

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил своего новичка Бруну Фернандеша с легендой "красных дьяволов" Полом Скоулзом.

"Он является забивающим и ассистирующим полузащитником, слегка похож на Пола Скоулза. Он может великолепно бить по мячу.

У него удивительная техника, но также он будет ассистировать со стандартных положений и выполнять передачи различного спектра.

По своему типу он похож на Скоулзи, он такой же яростный, страстный, ненавидит проигрывать и выступает под тем же номером на спине.

Думаю, он станет еще одним элементом в нашем пазле. Уверен, он заставит нас бояться, чего нам порой не хватает в этом году. Это важный элемент в том, что мы пытаемся здесь создать", — цитирует Сульшера Daily Mirror.