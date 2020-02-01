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Сульшер: Бруну Фернандеш похож на Скоулза

Англия
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Наставник сравнил новичка команды с Полом Скоулзом

Сульшер: Бруну Фернандеш похож на Скоулза
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил своего новичка Бруну Фернандеша с легендой "красных дьяволов" Полом Скоулзом.

"Он является забивающим и ассистирующим полузащитником, слегка похож на Пола Скоулза. Он может великолепно бить по мячу.

У него удивительная техника, но также он будет ассистировать со стандартных положений и выполнять передачи различного спектра.

По своему типу он похож на Скоулзи, он такой же яростный, страстный, ненавидит проигрывать и выступает под тем же номером на спине.

Думаю, он станет еще одним элементом в нашем пазле. Уверен, он заставит нас бояться, чего нам порой не хватает в этом году. Это важный элемент в том, что мы пытаемся здесь создать", — цитирует Сульшера Daily Mirror.

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В статье: Пол Скоулз Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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