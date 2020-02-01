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Кепа Аррисабалага остался в запасе на матч с Лестером
Свой шанс получит Вилли Кабальеро
Стали известны стартовые составы команда на поединок 25-го тура АПЛ между "Лестером" и "Челси".
Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард решил усадить на лавку 80-миллионного Кепу Аррисабалагу, который проводит не лучший сезон. Его место в воротах займёт опытный Вилли Кабальеро.
Лестер: Шмейхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Чаудхери — Перес, Меддисон, Тилеманс, Барнс — Варди
Запас: Уорд, Джастин, Фухс, Олбрайтон, Грей, Прат, Ихеаначо
Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта — Канте, Жоржиньо, Маунт — Хадсон-Одои, Абрахам, Педро
Запас: Аррисабалага, Алонсо, Томори, Баркли, Ковачич, Виллиан, Батшуайи
Матч "Лестер" — "Челси" начнется в 14:30.