Экс-тренер Кардиффа: Трансфер Игало в МЮ – признак отчаяния

Экс-главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок прокомментровал переход Одиона Игало в "Манчестер Юнайтед" под занавес зимнего трансферного окна.

30-летний форвард присоединился к команде не успев пройти медобследование. Кроме того, он последние три года провёл в чемпионате Китая, что вызывает вопросы у фанатов "Юнайтед".

"Я пытался подписать Игало, когда работал в "Кардиффе". У него была шестизначная зарплата — 100 тысяч фунтов в неделю или около того. Его агент говорит тебе одно, затем — другое.

У "Манчестер Юнайтед" не должно было возникнуть проблем с тем, чтобы удовлетворить его запросы. Но я не уверен, подходящий ли он игрок для "Юнайтед". Он не обладает стабильностью, и он не является игроком правильного типа для них.

Они предпочитают молодых игроков. Почему они не попытались переманить Дани Ингса? Это признак отчаяния", — сообщил Уорнок в эфире Sky Sports.