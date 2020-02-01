Лестер - Челси 2:2. Перестрелка в пользу синих

Могли и должны были открывать счет команды до перерыва. "Лестер" имел небольшое преимущество и создал больше, вот только по стечению невероятных обстоятельств мяч не залетал в сетку. "Челси" показал хорошую организацию и компактность, а также Кабальеро, который заменил Кепу (его часто ранее критиковал Лэмпард) совершил несколько отменных сейвов.

Первую реальную голевую ситуацию не использовал Абрахам, форвард упал в штрафной и арбитр после видеоповтора не решился назначить пенальти. Затем сразу два опасных удара наносили Чилуэлл и Маунт - точности не хватило. А перед самым свистком на перерыв Чаудри с близкой дистанции головой пробил рядом со штангой.

Голепад начался сразу с началом второго тайма. Угловой разыграли "синие", Рюдигер выиграл "второй этаж" и поразил цель. "Лисы" отыгрались после атаки левым флангом, Тилеманс бросил в прорыв Барнса, который все сделал идеально. Еще и рикошет помог ему.

Хозяева существенно добавили и прижали гостей к их воротам, в редких случаях лондонцы убегали в контратаки. Гол назревал, в штрафной "лисы" буквально разорвали оборонные редуты "Челси" и Чилуэлл пробил с 12 метров. Голевой пас снова на счету Тилеманса.

"Лестер" не должен был упускать победу, казалось, все контролировали подопечные Роджерса, но постепенно стали садиться ниже, давая пространство для соперника. Ничью "аристократам" принес еще один стандарт, со штрафного навесил Маунт, а Рюдигер нанес еще один точный удар головой. Может не совсем логичная мировая, но на большее команды не были готовы.

Сохранили "лисы" свое третье место в турнирной таблице, а "синие" остались в четверке лучших. В ближайшее время никто эти команды не сместит с их позиций. Но и выше они не смогут подняться, отрыв от "Ливерпуля" и "Ман Сити" достаточно серьезный.

АПЛ. 25-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Лестер - Челси 2:2

Голы: Барнс 54, Чилуэлл 64 - Рюдигер 47, Рюдигер 71

Лестер: 1. Шмейхель, 3. Чилуэлл, 4. Сёюнджю, 6. Эванс, 21. Рикарду Перейра, 20. Чаудри, 8. Тилеманс (Прат 80), 15. Барнс, 10. Мэддисон, 9. Варди (Ихеаначо 80), 17. Перес.

Челси: 13. Кабальеро, 2. Рюдигер, 4. Кристенсен, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо (Виллиан 74), 7. Канте, 19. Маунт, 20. Хадсон-Одои, 9. Абрахам (Баркли 83), 11. Педро (Ковачич 74).

Предупреждения: Мэддисон 61, Эванс 90+3 - Жоржиньо 56, Ковачич 75